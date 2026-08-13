Новейшая One UI 9 для Samsung Galaxy S26 добралась до Европы

Пятая бета-версия уже доступна пользователям в Великобритании, Польше и Германии

Samsung начала расширять распространение пятой бета-версии One UI 9 для серии Galaxy S26. По данным инсайдера Tarun Vats, обновление уже стало доступно пользователям в Великобритании, Польше и Германии.

Накануне One UI 9 Beta 5 появилась в Индии. Для индийских устройств Galaxy S26 указан номер сборки S948BXXU4ZZH6, а также связанные версии S948BOXM4ZZH6 и S948BXXU4BZH6.

Grok

Распространение обновления сразу в нескольких регионах указывает на постепенное расширение географии тестирования. Участники бета-программы получают возможность проверить стабильность системы и выявить оставшиеся ошибки до выпуска финальной версии One UI 9.

Ранее сообщалось, что компания уже приступила к внутренней разработке One UI 9.5 для Galaxy S26, причем работы начались раньше, чем над прошлогодней One UI 8.5 для серии Galaxy S25.