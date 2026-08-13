Samsung уже начала разработку One UI 9.5 для Galaxy S26 — на этот раз раньше обычного

Пока One UI 9 еще находится на стадии бета-тестирования, компания уже перешла к следующему обновлению фирменной оболочки

Samsung, по данным инсайдера Tarun Vats, начала внутреннюю разработку One UI 9.5 для серии Galaxy S26. Первая тестовая сборка якобы имеет обозначение, заканчивающееся на CZH1.

Особенность ситуации заключается в сроках. В прошлом году разработка One UI 8.5 для Galaxy S25, по данным инсайдера, началась примерно в середине сентября. В этот раз работы над следующей версией оболочки стартовали уже в августе, то есть заметно раньше.

При этом One UI 9 для Galaxy S26 еще не вышла в стабильном виде. Сейчас Samsung продолжает ее бета-тестирование, а пятая тестовая версия уже распространяется среди участников программы. Таким образом, компания параллельно работает сразу над текущей и следующей версиями программного обеспечения.

Ожидается, что One UI 9.5 станет следующим крупным обновлением после One UI 9 и дебютирует вместе с будущей серией Galaxy S27. Среди предполагаемых изменений — дальнейшее развитие дизайна интерфейса, новые функции искусственного интеллекта и улучшения для складных устройств.