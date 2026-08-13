Большой аккумулятор, 90-ваттная зарядка и перископическая камера со 100-кратным зумом. Представлен смартфон Vivo S50t Vitality Edition

Vivo представила в Китае S50t Vitality Edition — неожиданное пополнение прошлогодней серии S50, несмотря на уже запущенное новое поколение S60. Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 2000 Гц.

За производительность отвечает Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Объем флеш-памяти составляет 256 или 512 ГБ. Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и поддерживает ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией. Ее дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельная перископическая камера с OIS и цифровым увеличением до 100x. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп и систему автофокусировки.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует, но предусмотрена обратная зарядка через USB Type-C. Габариты смартфона составляют 157,52 × 74,33 мм, толщина — от 7,49 до 7,59 мм, масса — до 197 г.

Vivo S50t Vitality Edition предлагается в четырех цветах. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 3299 юаней, а модификация 12+512 ГБ — 3599 юаней.