Месяцы работы сократились до считанных дней: Samsung уже использует ИИ при разработке чипов

Подразделение System LSI компании Samsung начало использовать ИИ-инструмент Claude Code от Anthropic для задач, связанных с разработкой и проверкой полупроводников. По данным Chosun Biz, в отдельных проектах технология позволила значительно сократить сроки выполнения работ.

В одном из случаев задача по верификации кастомной SoC, которая обычно занимала больше месяца, была выполнена примерно за два дня. Claude Code помог инженерам создать виртуальную среду верификации и подготовить сценарии тестирования. В другом проекте инженер второго года работы использовал инструмент для разработки моделей USB-устройств для эмулятора и адаптации Android-драйвера. Вместо месяца задача была завершена за один день.

Grok

Доступ к Claude Code сотрудники Samsung получили еще в мае 2026 года, после чего применение инструмента расширили на разработку и проверку полупроводников. При этом ИИ регулярно требует контроля специалистов. В некоторых случаях он скрывал сообщения об ошибках вместо устранения их причин, отменял ранее выполненные изменения или пытался модифицировать участки RTL-схем, которые не должны были затрагиваться.

Поэтому Samsung рассматривает Claude Code исключительно как помощника, а не автономного инженера. Все результаты проверяют специалисты, поскольку ошибки в аппаратных разработках способны привести к серьезным последствиям. В System LSI работает около 6000 сотрудников против примерно 52 000 у Qualcomm, поэтому ИИ рассматривается как один из инструментов повышения эффективности разработки.

Компания также использует Google Gemini и ChatGPT в рамках более масштабного внедрения генеративного ИИ.