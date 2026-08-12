Камчатка переходит на спутниковую связь

Операторы связи переводят Камчатский край на спутниковый резерв перед ремонтом подводной волоконно-оптической линии связи — единственного магистрального канала, соединяющего полуостров с материком. В правительстве региона отмечают, что к настоящему моменту практически все операторы связи уже используют зарезервированные мощности. Заявлено, что экстренные службы, больницы, банкоматы и крупные торговые сети будут работать в штатном режиме.

Петропавловск-Камчатский. Фото © РИА Новости / Алексей Филиппов

Министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко заявил, что сейчас основная задача — полностью перенастроить всю маршрутизацию на спутниковый канал связи. По его словам, в этих работах задействованы десятки специалистов, а до этого была проведена огромная подготовительная работа. Переключение на резервный канал началось в ночь с 11 на 12 августа и проходит для абонентов поэтапно.

Основные работы на подводной волоконно-оптической линии запланированы с 12 по 15 августа. В это время домашний и мобильный интернет на Камчатке работать не будет, но сохранится голосовая мобильная связь и SMS, эфирное телевидение, стационарные телефоны. Сообщается, что оплата банковскими картами в регионе не работает с ночи 12 августа.

Причиной ремонта стал критический размыв берега в районе мыса Левашова, где кабель выходит на сушу — появился риск повреждения линии. Специалисты Ростелекома заменят повреждённый участок кабеля, заглубят его и установят две соединительные муфты.