Sony представила дисплей пространственной реальности. ELF-MN1 создаёт объёмные изображения без очков

ELF-MN1

Компания Sony представила необычное устройство ELF-MN1, которое представляет собой небольшой настольный голографический экран.

Если точнее, Sony называет его Spatial Reality Display, то есть дисплеем пространственной реальности. Он отображает трёхмерную картинку без всяких очков. Судя по рекламе, в первую очередь Sony предлагает выводить на него различных аватаров и персонажей, хотя можно и всякие разные изображения, созданные с помощью решения для пространственного захвата XYN.

Подключить устройство кабелем можно как к ПК так и к смартфону. Для создания собственных объектов Sony предоставляет SDK.

Известно, что экран характеризуется диагональю 6 дюймов, разрешением 2160 х 1080 пикселей и имеет яркость 470 кд/кв.м. Есть динамик и микрофон. При этом Sony рекомендует смотреть на экран под углом не более 25 градусов с расстояния 30-80 см.

Кроме того, так как эффект создаётся в том числе на основе датчика отслеживания взгляда, работать он будет одновременно только для одного человека.

Стоит устройство около 340 долларов.