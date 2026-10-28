Nvidia быстро решила проблему со свежим графическим драйвером. Новое ПО избавляет карты от фризов и чёрного экрана

Компания Nvidia оперативно выпустила драйвер GeForce/RTX Spark Hotfix Driver 621.12, который исправляет проблемы, проявившиеся у некоторых пользователей после установки версии GeForce Game Ready 621.01, вышедшей неделю назад.

Напомним, после его установки некоторые пользователи столкнулись с зависаниями изображения и кратковременными отключениями экрана при просмотре видео в браузерах и медиаплеерах. Проблема касалась карт RTX 50 и новейших систем на базе RTX Spark.

Новый драйвер также должен устранить сбои в работе Unreal Engine 5.8, когда режим Ray Lighting Mode был настроен на Hit Lighting.

Как обычно в случае таких исправлений, сейчас речь о необязательной бета-версии драйвера. Полноценно исправления будут внедрены в следующую стабильную версию.