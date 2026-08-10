Камчатка на несколько дней останется без мобильного и домашнего интернета, мессенджеров и соцсетей

В ночь на 12 августа Камчатский край столкнётся с масштабным отключением интернета, о чем пишет Коммерсантъ.

Как сообщили власти региона, ремонт подводной волоконно-оптической линии связи на мысе Левашова займет до четырех суток при благоприятной погоде. На этот период жители лишатся как домашнего, так и мобильного доступа в Сеть, а вместе с ним — мессенджеров, социальных сетей и большинства онлайн-сервисов.

Изображение Grok

Необходимость работ связана с разрушением береговой полосы: участок, где кабель выходит на сушу, активно подмывает вода, создавая угрозу повреждения линии. Специалисты «Ростелекома», включая водолазов, установят новый фрагмент кабеля, заглубят его и смонтируют две соединительные муфты. Сроки будут зависеть от погодных условий.

На время ремонта Камчатку переведут на спутниковый ресурс. При этом сохранятся голосовые вызовы и SMS, телевещание 21 канала, работа банков, банкоматов, АЗС и крупных магазинов. Также останутся доступны безналичная оплата в сетевых торговых точках, наличные расчеты в небольших магазинах и оплата проезда. МФЦ и медучреждения продолжат работу.