Apple представила первые в истории MacBook Pro с сенсорными экранами: панели OLED, поддержка 3-4 мониторов 6К, Dynamic Island и до 24 часов автономности — от $2900

Ноутбуки — на базе однокристальных систем M5 Pro и M5 Max

Apple представила новые MacBook Pro с сенсорными дисплеями PROLED XDR. Ноутбуки получили экраны на основе двух слоёв самосветящихся OLED-пикселей, поддержку Dynamic Island и адаптированную для управления пальцами macOS 27 Golden Gate.

Apple представила первые в истории MacBook Pro с сенсорными экранами: панели OLED, поддержка 3-4 мониторов 6К, Dynamic Island и до 24 часов автономности — от $2900
Источник изображения: Apple

В линейку вошли модели с диагоналями 14,2 и 16,3 дюйма. Разрешение экранов составляет 3024 × 1986 и 3472 × 2266 пикселей соответственно. Частота обновления ProMotion автоматически меняется от 10 до 120 Гц, контрастность достигает 10 000 000:1. Дисплеи обеспечивают охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB, а также оснащены антибликовым и олеофобным покрытиями. За дополнительную плату доступна версия с нанотекстурной поверхностью.

Пиковая яркость достигает 2000 нит в режиме HDR. Сенсорное управление позволяет прокручивать страницы, масштабировать фотографии, рисовать и взаимодействовать с виртуальными музыкальными инструментами. Многие приложения уже работают с касаниями благодаря преобразованию соответствующих действий в команды мыши. Оптимизированные сенсорные версии Word, Lightroom, Blender и других программ должны выйти до конца года.

Dynamic Island отображает уведомления Live Activities, элементы управления музыкой и функции Siri AI. Spotlight может перемещаться в эту область при доступной и включённой Siri AI.

Ноутбуки оснащены процессорами M5 Pro или M5 Max. Базовая 14-дюймовая конфигурация получила 15-ядерный CPU и 16-ядерный GPU. Более мощный M5 Pro имеет 18-ядерный CPU и 20-ядерный GPU, а M5 Max имеет CPU с 18 ядрами и GPU с 32 либо 40 ядрами. В зависимости от конфигурации доступно до 128 ГБ объединённой памяти и SSD объёмом до 16 ТБ.

Apple также переработала систему охлаждения и шарнир дисплея. Толщина 14-дюймовой модели составляет 15 мм, масса — 1,38–1,40 кг в зависимости от аппаратной платформы. Толщина 16-дюймовой версии — 16 мм, масса — 1,82-1,84 кг. Камера с функцией стабилизации призвана сглаживать дрожание видео при касаниях экрана.

В числе разъёмов — три порта Thunderbolt 5 со скоростью передачи данных до 120 Гбит/с, HDMI, слот для карт SDXC, MagSafe 3 и разъём для наушников. Версии на M5 Pro поддерживают подключение до трёх мониторов с разрешением 6К и частотой 60 Гц, а версии M5 Max — до четырёх мониторов. Ноутбуки получили чип N1, обеспечивающий поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

В ноутбуках установлена 12-мегапиксельная камера Center Stage с функцией Desk View, динамиков — 6. По данным Apple, при потоковом воспроизведении видео 14-дюймовая модель работает до 22 часов (с SoC M5 Pro) и до 20 часов (с SoC M5 Max). Для 16-дюймовых версий заявлено до 24 и 22 часов соответственно. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 50% ёмкости аккумулятора примерно за 30 минут при использовании совместимого адаптера питания.

Предзаказы открылись в 30 странах и регионах, а розничные продажи стартуют 6 ноября. В США 14-дюймовый MacBook Pro с M5 Pro стоит от $2900, 16-дюймовый — от $3400. Версии с M5 Max заметно дороже — $4500 и $4800 соответственно.

Ноутбуки будут доступны в двух цветах — черном и серебристом. При этом Apple пока продолжит продавать MacBook Pro с обычными дисплеями Liquid Retina XDR.

Ноутбуки и планшетыAppleИсточники:Toms HardwareApple

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