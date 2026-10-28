В Wildberries запустили самовывоз из магазинов для всех покупателей

Команда Wildberries открыла сервис Click&Collect для всех пользователей маркетплейса. Он позволяет заказывать товары онлайн и забирать их непосредственно в магазинах продавцов. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ).

По данным компании, к сервису подключились несколько тысяч партнеров, а годовой оборот товаров, приобретаемых с самовывозом, вырос почти втрое. Click&Collect работает в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане.

Wildberries также расширил возможности сервиса для крупных торговых сетей. Теперь ретейлеры могут подключать тысячи торговых точек в разных регионах и управлять ими через единый личный кабинет.

Первым партнером, который воспользовался обновленными возможностями для масштабирования, стала сеть «ВинЛаб». Ее товары представлены на маркетплейсе с начала 2025 года. В рамках расширения компания подключит к Click&Collect более 2,2 тыс. магазинов по всей России.

Чтобы оформить заказ, покупателю нужно выбрать товар на Wildberries, указать подходящий магазин на карте и оплатить покупку. На странице торговой точки можно уточнить часы работы и срок хранения заказа. Продавец подготовит товар, после чего его можно будет забрать непосредственно в магазине.