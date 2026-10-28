Ил-114-300 способен перевозить 66 человек на расстояние до 1450 км

Современная замена устаревшим самолетам Ан-24 становится реальностью: уже в декабре стартуют поставки Ил-114-300 авиакомпаниям ⁠ 14

Поставки нового регионального самолета Ил-114-300 российским авиакомпаниям начнутся в декабре текущего года. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«Отмечу готовность к поставкам регионального самолета Ил-114-300. С декабря этого года он уже начнет поступать авиакомпаниям», — сказал Мантуров.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый самолет планируется передать заказчику до конца года, а еще два — в январе 2027-го. Первые три машины должен получить Второй Архангельский авиаотряд.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового регионального самолета Ил-114. Самолет рассчитан на перевозку до 66 пассажиров, а заявленная дальность полета составляет 1450 км. Этот авиалайнер должен заменить устаревшие Ан-24.