Автобусы под прицелом: дорожные камеры научились вычислять нелегальные рейсы

АО «ГЛОНАСС» совместно с Минтрансом, «Автодором» и Ространснадзором тестирует систему автоматического выявления нарушений в сфере пассажирских перевозок. Для проверки легальности работы автобусов используются фотографии с дорожных камер, которые обрабатываются с помощью искусственного интеллекта.

Эксперимент проходит на участках трассы М-12 «Восток» в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане. Изображения с камер поступают в Систему контроля пассажирских перевозок (СКПП). Она проверяет наличие лицензии, полиса обязательного страхования ответственности перевозчика и исправность спутникового навигационного оборудования.

Результаты обработки доступны в личном кабинете системы. Пользователи могут просматривать фотографии транспортных средств, их регистрационные номера и сведения о выявленных нарушениях.

В Ространснадзоре рассчитывают, что новый инструмент позволит сосредоточить проверки на перевозчиках, которые не соблюдают требования законодательства, и снизить административную нагрузку на легальные компании.

Эксперимент проводится в рамках проекта СКПП, утверждённого постановлением правительства и запущенного 15 января 2026 года. Система также помогает выявлять рейсы без необходимых разрешений и фиктивные маршруты. Благодаря электронному согласованию срок оформления новых межрегиональных маршрутов сократился с 63 до 33 дней. По итогам испытаний участники оценят эффективность технологии и решат, распространять ли её на другие регионы.