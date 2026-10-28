Не новые, зато дешевле: в «М.Видео» назвали самые популярные восстановленные смартфоны ⁠ 2

За январь — сентябрь 2026 года спрос на восстановленные смартфоны в «М.Видео» увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервисного центра «М.Мастер», средняя стоимость такого устройства составила 34,5 тыс. рублей.

Наиболее заметный рост продаж пришёлся на август: показатель оказался на 15% выше июльского. Более половины проданных за месяц устройств — 56% — работали на Android.

По количеству продаж лидируют восстановленные смартфоны Apple с долей 55,3%. Далее следуют Samsung (16,8%), Xiaomi (8,4%), Huawei (4,8%) и realme (4,4%). В денежном выражении на Apple приходится 74,9% продаж, на Samsung — 14,1%.

Средняя цена устройства зависит от бренда. Восстановленные смартфоны Apple стоили около 46,7 тыс. рублей, Samsung — 29 тыс., Huawei — 22,1 тыс., Honor — 16 тыс., realme — 9,1 тыс. рублей.

В число наиболее востребованных моделей вошли iPhone 13, iPhone 11, iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. Среди устройств других производителей покупатели чаще выбирали Samsung Galaxy S24 Ultra и линейку Huawei Pura 70, включая базовую версию, Pro и Ultra.

В «М.Видео» связывают интерес к восстановленной технике с ростом цен на новые смартфоны. На стоимость устройств влияют в том числе удорожание памяти DRAM и NAND и увеличение производственных затрат. По оценке компании, сохранение этой тенденции может поддержать дальнейший спрос на восстановленные модели.