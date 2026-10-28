В том числе при подготовке к оформлению SIM-карты

Без очередей, банков и МФЦ: иностранцам упростят доступ к «Госуслугам» ⁠ 4

Иностранные граждане смогут подтверждать учётную запись на «Госуслугах» с помощью биометрии без личного посещения МФЦ или банка. Соответствующие изменения Минцифры опубликовало для общественного обсуждения 28 октября 2026 года.

Для регистрации иностранцу или лицу без гражданства потребуется заранее оформить биометрию в приложении ruID и указать сведения о предстоящем визите в Россию. После пересечения границы ему, как и прежде, оформят СНИЛС и создадут неподтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

Затем пользователь сможет подтвердить личность дистанционно: для этого нужно будет посмотреть в камеру устройства. Если биометрические данные совпадут, учётная запись получит подтверждённый статус.

Изменения призваны упростить иностранцам доступ к российским государственным цифровым сервисам. В частности, новый порядок позволит быстрее оформлять SIM-карты, поскольку для подтверждения учётной записи больше не потребуется отдельно обращаться в МФЦ или банк.