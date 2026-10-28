GeForce RTX 5080 — это новая RTX 5090. Карта подорожала до уровня рекомендованной цены старшей модели

2000 долларов минимум

Видеокарта GeForce RTX 5080 резко начала дорожать около недели назад и теперь в США добралась до рекомендованной цены RTX 5090.

В США самые доступные модели RTX 5080 из крупных сетей можно найти в Micro Center, но карты за 1800-1900 долларов доступны только при самовывозе. В остальном речь минимум о 2000 долларов, а топовые исполнения подбираются к 2500 долларам. В Европе примерно то же самое, но в евро.

Ирония в том, что рекомендованная цена RTX 5090 как раз составляет 2000 долларов. И хотя никакого смысла в этом нет, Nvidia никогда не исправляла рекомендованные цены, делая вид, что они остаются в силе.

GeForce RTX 5080 — это новая RTX 5090. Карта подорожала до уровня рекомендованной цены старшей модели
Источник изображения: Videocardz

Напомним, RTX 5090 исчезла с прилавков несколько недель назад. Nvidia отрицает остановку производства, но ситуация пока до конца не ясна. Впрочем, в США всё же карты можно найти в продаже по цене от 5500-6000 долларов.

Фактически как минимум временно RTX 5080 стала новым флагманом Nvidia и заняла место RTX 5090, причём, что самое неприятное, в том числе по цене. Напомним, для RTX 5080 рекомендованная цена составляет 1000 долларов, но за эти деньги сейчас не купить даже RTX 5070 Ti, да и RTX 5070 и RTX 5060 Ti 16GB приближаются к этому значению.

ВидеокартыNvidiaGeForce RTX 5080Источники:Videocardz

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