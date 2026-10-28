Россия обеспечит быстрый и дешевый спутниковый интернет по всему миру, и для этого потребуется всего 300 спутников — их выведут на орбиту к 2028 году

Особенностью российской системы станет соблюдение национальных требований к контролю и фильтрации интернет-трафика

Российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет», которую создают как альтернативу Starlink, должна вырасти примерно до 300 аппаратов к 2028 году. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, это позволит обеспечить быстрый и недорогой спутниковый интернет по всему миру.

Россия обеспечит быстрый и дешевый спутниковый интернет по всему миру, и для этого потребуется всего 300 спутников — их выведут на орбиту к 2028 году
Источник изображения: ИИ Grok

«Сейчас на орбите уже больше тридцати аппаратов. Это наш первый шаг. В 2028 году у нас будет около трехсот аппаратов. Мы обеспечим спутниковый, дешевый, быстрый интернет на территории всего земного шара, в том числе в странах Африки», — сказал Максут Шадаев.

Одной из ключевых особенностей российской системы станет возможность соблюдать национальные требования к контролю и фильтрации интернет-трафика. По словам министра, страны, использующие «Рассвет», смогут самостоятельно регулировать работу сети.

«Государство будет сохранять контроль над интернет-трафиком. Это то, что даем мы, не дает Starlink», — заявил Шадаев. Он также отметил, что Россия поддерживает контакты с американскими партнерами по вопросам соблюдения правил использования орбит.

Развитие проекта прокомментировал и президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская спутниковая система пока находится в начале своего развития, однако уже демонстрирует высокое качество.

«Мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать это самостоятельно. Качество есть. Теперь важно из качества переходить в количество», — заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство спутников группировки «Рассвет» заняли свои орбиты, но двум аппаратам выполнить это не удалось: ожидается, что они сгорят в атмосфере в ближайшие дни.

Наука и космосРоссиякосмосИсточники:ТАССТАСС

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