Nintendo Switch 2 тоже взломали, и энтузиасты уже запускают игры с этой консоли даже на iPhone ⁠ 2

Похоже, одно из последствий стремительного развития ИИ заключается в том, что теперь игровые приставки не смогут долго оставаться невзломанными. Спустя всего несколько дней после того, как стало известно о взломе Nintendo Switch 2, энтузиасты показали запуск игр Nintendo на разрых платформах, включая даже смартфоны.

Разработчик Уилл Фауст показал работу Mario Kart World на iPhone 18 Pro с использованием приватной версии nxnative. Для запуска игре нужно менее 7 ГБ ОЗУ, так что в теории игры со Switch 2 можно будет запускать даже на не самых свежих iPhone. Работы ещё ведутся, но прогресс стремительный. Правда, сам Фаус заявил, что не будет публиковать исходный код своих модификаций для Switch 2, но проблемы это не решит.

Разработчик Sheepish показал работу Splatoon Raiders на основе эмулятора Eden. В этом случае также речь пока идёт о запуске с множеством проблем, так что пока это всё вопросы будущего. Однако и консоль взломали всего несколько дней назад.

Напомним, недавно также взломали свежие прошивки PlayStation 5, причём после того, как Sony обновила прошивку, её также быстро взломали.