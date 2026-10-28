Каждый рубль, вложенный в космос, дает 72 копейки сверху — в смежных отраслях

Российских спутников уже 400 — в следующем году запусков обещают больше ⁠ 3

Российская спутниковая группировка увеличилась с 336 аппаратов на конец 2025 года до 400 на сегодняшний день. До конца года планируется провести еще несколько космических запусков, а в 2027 году их количество должно существенно вырасти. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на заседании Совета Федерации.

Он также отметил высокий мультипликативный эффект отрасли: каждый рубль, вложенный в космическую сферу, приносит еще 72 копейки экономического эффекта смежным направлениям.

«Один вложенный рубль в космическую отрасль дает мультипликатор 72 копейки на смежные отрасли других направлений экономической активности, и это говорит о высокой мультипликативности», — сказал Мантуров.

Такой показатель, по оценке первого вице-премьера, сопоставим с эффектом автомобильной промышленности, которая также стимулирует развитие множества других секторов экономики.