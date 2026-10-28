Первый Ryzen 9 9900X3D без кремния: в Японии обнаружили поддельный 12-ядерник, в котором вообще нет кристаллов ⁠ 2

Японский магазин компьютерных комплектующих PC One’s рассказал о необычной подделке AMD Ryzen 9 9900X3D. Покупатель принес процессор, который внешне практически не отличался от оригинала, однако после снятия теплораспределительной крышки выяснилось, что внутри вообще нет кремниевых кристаллов.

Настоящий Ryzen 9 9900X3D оснащается 12 ядрами. У обнаруженной подделки вместо вычислительных чиплетов и кристалла ввода-вывода оказалась пустая подложка. Фактически от процессора остались только плата и теплораспределительная крышка с маркировкой AMD.

Сотрудники PC One’s сравнили подозрительный экземпляр с оригинальным Ryzen 9 9900X3D и обнаружили различия даже во внешнем оформлении. На подделке — другой шрифт. Впрочем, без настоящего процессора для сравнения распознать обман было бы непросто.

Откуда покупатель получил фальшивый Ryzen, магазин не уточнил. Также неизвестно, как именно изготовили подделку: использовали пустую подложку или взяли настоящий процессор, предварительно удалив из него все кристаллы. В любом случае вычислительных компонентов внутри не оказалось.

Подобные случаи уже происходили. В сентябре 2024 года энтузиаст Der8auer исследовал поддельный Ryzen 7 7800X3D, купленный на вторичном рынке. У того процессора тоже не было настоящих кристаллов, хотя под крышкой находились специальные выступы, имитирующие их расположение.

Ранее в этом году сообщалось и о других махинациях с процессорами AMD. Один покупатель заказал Ryzen 9 9900X3D со скидкой на Amazon, но вместо него получил старый Ryzen 9 3900X. В другом случае под видом Ryzen 9 9950X3D продавали конструкцию с подложкой процессора Intel и теплораспределительной крышкой AMD.