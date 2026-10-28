Памяти в четыре раза больше, чем было изначально

GeForce GTX 750 Ti воскресла из мертвых, да ещё и с 8 ГБ памяти — она выдает 30 FPS в Cyberpunk 2077

На рынке появилась необычная версия видеокарты GeForce GTX 750 Ti, выпущенной в 2014 году. Вместо стандартных 2 ГБ памяти GDDR5 она получила 8 ГБ, а также четыре разъема HDMI. YouTube-блогер RandomGaminginHD приобрел такую видеокарту за $200 и проверил, как 12-летний графический процессор справляется с современными играми.

Модель продается под малоизвестным брендом Xynsviu и рассчитана прежде всего на подключение нескольких мониторов, а не на игры. Она оснащена низкопрофильной системой охлаждения с двумя вентиляторами и не требует дополнительного питания. В основе устройства лежит оригинальный графический процессор Maxwell с 640 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти.

Увеличение объема видеопамяти не сделало карту быстрее. Более того, частота GDDR5 снижена с 1350 до 1253 МГц, поэтому пропускная способность памяти уменьшилась с 86,4 до примерно 80,2 ГБ/с. Во время тестирования частота GPU составляла около 1150 МГц, а энергопотребление в Counter-Strike 2 не превышало 30 Вт.

Для испытаний использовался компьютер с процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В играх видеокарта показала следующие результаты:

Counter-Strike 2 — 102 FPS на средних настройках;

Fortnite — 75 FPS в режиме Performance;

GTA V Legacy — 61 FPS на высоких настройках;

ARC Raiders — 48 FPS на минимальных настройках;

Battlefield 6 — 35 FPS на минимальных настройках;

Red Dead Redemption 2 — 37 FPS с ультравысоким качеством текстур и масштабом разрешения 50%;

Cyberpunk 2077 — 32 FPS с минимальными настройками в режиме FSR 2.1 Performance;

Overwatch — 76 FPS на низких настройках с динамическим разрешением.

Однако средняя частота кадров не всегда отражала реальное качество игрового процесса. В Battlefield 6 возникали проблемы с загрузкой объектов и пропадали текстуры, а в ARC Raiders кадровая частота падала до 9 FPS.

Дополнительный объем памяти все же полезен в некоторых сценариях. Например, в Red Dead Redemption 2 удалось установить ультравысокое качество текстур без редактирования конфигурационных файлов. На стандартных версиях GTX 750 Ti с 2 ГБ памяти такие настройки ограничены.