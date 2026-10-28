GeForce GTX 750 Ti воскресла из мертвых, да ещё и с 8 ГБ памяти — она выдает 30 FPS в Cyberpunk 2077

Памяти в четыре раза больше, чем было изначально

На рынке появилась необычная версия видеокарты GeForce GTX 750 Ti, выпущенной в 2014 году. Вместо стандартных 2 ГБ памяти GDDR5 она получила 8 ГБ, а также четыре разъема HDMI. YouTube-блогер RandomGaminginHD приобрел такую видеокарту за $200 и проверил, как 12-летний графический процессор справляется с современными играми.

GeForce GTX 750 Ti воскресла из мертвых, да ещё и с 8 ГБ памяти — она выдает 30 FPS в Cyberpunk 2077
Источник изображения: RandomGaminginHD

Модель продается под малоизвестным брендом Xynsviu и рассчитана прежде всего на подключение нескольких мониторов, а не на игры. Она оснащена низкопрофильной системой охлаждения с двумя вентиляторами и не требует дополнительного питания. В основе устройства лежит оригинальный графический процессор Maxwell с 640 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти.

Увеличение объема видеопамяти не сделало карту быстрее. Более того, частота GDDR5 снижена с 1350 до 1253 МГц, поэтому пропускная способность памяти уменьшилась с 86,4 до примерно 80,2 ГБ/с. Во время тестирования частота GPU составляла около 1150 МГц, а энергопотребление в Counter-Strike 2 не превышало 30 Вт.

Для испытаний использовался компьютер с процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В играх видеокарта показала следующие результаты:

  • Counter-Strike 2 — 102 FPS на средних настройках;
  • Fortnite — 75 FPS в режиме Performance;
  • GTA V Legacy — 61 FPS на высоких настройках;
  • ARC Raiders — 48 FPS на минимальных настройках;
  • Battlefield 6 — 35 FPS на минимальных настройках;
  • Red Dead Redemption 2 — 37 FPS с ультравысоким качеством текстур и масштабом разрешения 50%;
  • Cyberpunk 2077 — 32 FPS с минимальными настройками в режиме FSR 2.1 Performance;
  • Overwatch — 76 FPS на низких настройках с динамическим разрешением.

Однако средняя частота кадров не всегда отражала реальное качество игрового процесса. В Battlefield 6 возникали проблемы с загрузкой объектов и пропадали текстуры, а в ARC Raiders кадровая частота падала до 9 FPS.

There's a NEW GTX 750 Ti, and it has 8GB VRAM...

Дополнительный объем памяти все же полезен в некоторых сценариях. Например, в Red Dead Redemption 2 удалось установить ультравысокое качество текстур без редактирования конфигурационных файлов. На стандартных версиях GTX 750 Ti с 2 ГБ памяти такие настройки ограничены.

 

ВидеокартыNvidiaИсточники:Videocardz

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Первый Ryzen 9 9900X3D без кремния: в Японии обнаружили поддельный 12-ядерник, в котором вообще нет кристаллов
Главное
Все новости
Первый Ryzen 9 9900X3D без кремния: в Японии обнаружили поддельный 12-ядерник, в котором вообще нет кристаллов19:172Первый Ryzen 9 9900X3D без кремния: в Японии обнаружили поддельный 12-ядерник, в котором вообще нет кристаллов Ryzen 9 9900X3D, у которого ноль ядер и ноль потоков
18:587SpaceX хочет запускать 10 000 ракет в год — компания просит FAA выделить отдельные воздушные коридоры и расчистить государственные космодромы от легких ракет
9000 мАч, 100 Вт, экран 2K, камера Sony и Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая не перегреется — 630 долларов. Представлен iQOO Neo 1218:4019000 мАч, 100 Вт, экран 2K, камера Sony и Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая не перегреется — 630 долларов. Представлен iQOO Neo 12 В системе охлаждения — большая испарительная камера, вентилятор и улучшенные воздуховоды
Россия обеспечит быстрый и дешевый спутниковый интернет по всему миру, и для этого потребуется всего 300 спутников — их выведут на орбиту к 2028 году17:3549Россия обеспечит быстрый и дешевый спутниковый интернет по всему миру, и для этого потребуется всего 300 спутников — их выведут на орбиту к 2028 году Особенностью российской системы станет соблюдение национальных требований к контролю и фильтрации интернет-трафика
17:167МКС пока рано на пенсию: затопление станции могут перенести на 2032 год
16:248Sony представила дисплей пространственной реальности. ELF-MN1 создаёт объёмные изображения без очков
16:144Экран у этой мышки по размерам почти как у первого iPhone. Представлена необычная Arctic Fox Super Mouse
15:582Автобусы под прицелом: дорожные камеры научились вычислять нелегальные рейсы
15:462Робот вместо космонавта: на МКС готовят «Теледроида» к работе за бортом
15:359Совершенно новый MacBook Pro с OLED-экраном в базовой версии может стоить почти 3000 долларов
15:1522ГИС подключил ИИ к городскому транспорту
15:09Видеокарта для любителей Onimusha или любителей синего. Asus выпустила RX 9070 XT Onimusha Edition
15:012Nintendo Switch 2 тоже взломали, и энтузиасты уже запускают игры с этой консоли даже на iPhone
14:446Без очередей, банков и МФЦ: иностранцам упростят доступ к «Госуслугам»
14:40Nvidia быстро решила проблему со свежим графическим драйвером. Новое ПО избавляет карты от фризов и чёрного экрана
14:347GeForce RTX 5080 — это новая RTX 5090. Карта подорожала до уровня рекомендованной цены старшей модели
14:191215 видеокарт RTX 4090 в одном компьютере. Энтузиаст создал по-настоящему мощную рабочую станцию, она пожирает почти 8 кВт
14:13Мышка Logitech Pebble Up умеет превращаться из обычной в полувертикальную
13:424Хакеры взялись за Mac: вредоносное ПО для macOS подешевело, а предложений стало в шесть раз больше
13:4215Российских спутников уже 400 — в следующем году запусков обещают больше
13:381Ядерная загрузка продолжается: «Росатом» поставил топливо для второго блока АЭС «Руппур»
13:286Подарок вскладчину: в Wildberries запустили «Вишлисты»
13:249Восемь вагонов и скорость до 400 км/ч: испытания первого российского поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнутся летом 2027 года
13:222В Wildberries запустили самовывоз из магазинов для всех покупателей
13:1510Не новые, зато дешевле: в «М.Видео» назвали самые популярные восстановленные смартфоны
Неубиваемые смартфоны RugOne Xever 8 и Xsnap 7 Pro вышли в России: Xever 8 получил сменные батареи, а у Xsnap 7 Pro — батарея на 9300 мА·ч и съемная камера13:072Неубиваемые смартфоны RugOne Xever 8 и Xsnap 7 Pro вышли в России: Xever 8 получил сменные батареи, а у Xsnap 7 Pro — батарея на 9300 мА·ч и съемная камера Эта камера может снимать на глубине до 5 метров
13:023Блок питания даст сигнал тревоги: Adata выпустила БП для мощных ПК с активной защитой видеокарт
12:5337Современная замена устаревшим самолетам Ан-24 становится реальностью: уже в декабре стартуют поставки Ил-114-300 авиакомпаниям
12:431Представлены бюджетные смартфоны Huawei Enjoy 100 и Enjoy 100 Pro — от $210
12:295Почти всё на месте: «Яндекс Диск» восстановил доступ к 96% данных
США уличили TP-Link в сильном нарушении ограничений мощности Wi-Fi-роутеров12:1718США уличили TP-Link в сильном нарушении ограничений мощности Wi-Fi-роутеров Маршрутизаторы TP-Link передают мощность, значительно превышающую допустимые уровни
12:093Для помещений до 150 м². Huawei выпустила роутер в форме книги Router X2 Pro с Wi-Fi 7+ и улучшенным прохождением сигнала через стены