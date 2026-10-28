Видеокарта для любителей Onimusha или любителей синего. Asus выпустила RX 9070 XT Onimusha Edition

Компания Asus выпустила видеокарту RX 9070 XT Onimusha Edition в честь выхода игры Onimusha: Way of the Sword. Но в этом случае карта может заинтересовать не только поклонников игры или всей серии.

Как можно видеть, новинка Asus выполнена в стилистике игры, но в целом она окрашена в синий цвет с золотыми акцентами. Синих видеокарт на рынке не так много, и это может привлечь не только поклонников серии игр Capcom.

Сама же карта при этом обычная. Фактически это версия Asus TUF, только с оригинальной окраской. На месте фирменная система охлаждения и три восьмиконтактных разъёма питания.

Карта осталась весьма габаритной и длинной (330 мм). В комплекте, конечно, будет код для скачивания Onimusha: Way of the Sword в Steam. Кроме того, покупатели получат аналогичным образом оформленную распорку для видеокарты, магниты, ремешок и наклейку.