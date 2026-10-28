МКС пока рано на пенсию: затопление станции могут перенести на 2032 год

Россия обсуждает с международными партнерами возможность продления эксплуатации Международной космической станции до 2032 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в Совете Федерации.

МКС пока рано на пенсию: затопление станции могут перенести на 2032 год
Источник изображения: NASA

По его словам, Россия продолжает участие в программе МКС, включая пилотируемые миссии и перекрестные полеты с американскими астронавтами. При этом возможное продление работы станции не повлияет на планы создания собственной Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой должно начаться в 2028 году.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что затопление МКС может состояться в 2031 или 2032 году. По его словам, американская сторона ранее предложила перенести завершение эксплуатации станции с 2028 на 2030 год, а окончательный вывод с орбиты провести еще через один-два года.

Еще в июле Роскосмос и NASA договорились о продолжении работы МКС до 2030 года и совместной подготовке к завершению ее миссии. Теперь стороны рассматривают возможность дальнейшего пересмотра сроков.

После окончания программы МКС Россия и США намерены сохранить сотрудничество в космической сфере, в том числе обмениваться технической информацией о будущих орбитальных станциях.

Наука и космосРоссиякосмосМКСИсточники:ТАССИнтерфакс

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