200 Мп, 100-кратный зум, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, охлаждение с частицами алмаза и 7 лет обновлений. Суперфлагман Motorola Signature 27 выходит в ноябре ⁠ 4

Motorola объявила, что смартфон Signature 27 поступит в продажу в Индии в ноябре. О других рынках пока ничего не говорится, но раз продажи стартуют в ноябре, то и премьера новинки для всех рынков тоже состоится в следующем месяце.

Motorola называет Signature 27 своим самым быстрым Android-смартфоном. Он получит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и усовершенствованную систему охлаждения с термогелем, содержащим алмазные частицы, и новой испарительной камерой 3D Vapor Chamber.

Основная особенность камеры — 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с функцией Super Zoom Pro. С помощью генеративного искусственного интеллекта он обеспечит зум до 100×. В основной камере будет 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 910.

Впервые для смартфона Motorola предусмотрена аудиосистема, разработанная совместно с Bang & Olufsen. Корпус, согласно официальному описанию, сочетает алюминий аэрокосмического класса и стеклокерамику. Отделка Tactical Weave с текстурой, напоминающей ткань, дополняет матовую поверхность.

Signature 27 выйдет с Android 17, причем Motorola обещает семь лет обновлений ОС.