Блок питания даст сигнал тревоги: Adata выпустила БП для мощных ПК с активной защитой видеокарт
Питание отключится при опасных отклонениях
Компания Adata представила третье поколение блоков питания Core Reactor III Gold под игровым брендом XPG. Линейка рассчитана на мощные игровые ПК, рабочие станции для обработки графики и системы с ИИ-ускорителями. Устройства выпускаются в версиях на 750, 850 и 1000 Вт.
Главным нововведением стала технология Xtreme Power Guard, которая контролирует ток через разъём 12V-2x6. При обнаружении отклонений индикатор предупреждает пользователя, а при превышении безопасного уровня система может автоматически отключить питание. Это должно снизить риск перегрева, оплавления разъёма и повреждения видеокарты.
Core Reactor III Gold соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а разъём 12V-2x6 обеспечивает подачу мощности до 600 Вт. Блоки способны выдерживать кратковременные скачки нагрузки до 235% от номинальной мощности в течение 100 микросекунд.
Все модели получили сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Конструкция предусматривает полностью модульное подключение кабелей и восемь типов защиты. Производитель предоставляет ограниченную гарантию сроком на 10 лет.