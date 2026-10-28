Блок питания даст сигнал тревоги: Adata выпустила БП для мощных ПК с активной защитой видеокарт

Компания Adata представила третье поколение блоков питания Core Reactor III Gold под игровым брендом XPG. Линейка рассчитана на мощные игровые ПК, рабочие станции для обработки графики и системы с ИИ-ускорителями. Устройства выпускаются в версиях на 750, 850 и 1000 Вт.

Источник изображения: XPG

Главным нововведением стала технология Xtreme Power Guard, которая контролирует ток через разъём 12V-2x6. При обнаружении отклонений индикатор предупреждает пользователя, а при превышении безопасного уровня система может автоматически отключить питание. Это должно снизить риск перегрева, оплавления разъёма и повреждения видеокарты.

Core Reactor III Gold соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а разъём 12V-2x6 обеспечивает подачу мощности до 600 Вт. Блоки способны выдерживать кратковременные скачки нагрузки до 235% от номинальной мощности в течение 100 микросекунд.

Все модели получили сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Конструкция предусматривает полностью модульное подключение кабелей и восемь типов защиты. Производитель предоставляет ограниченную гарантию сроком на 10 лет.