Ядерная загрузка продолжается: «Росатом» поставил топливо для второго блока АЭС «Руппур»

АЭС «Руппур» строится по российскому проекту примерно в 160 км от Дакки

«Росатом» доставил ядерное топливо для второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш. Одновременно на площадку станции ранее поступило топливо для первой плановой перегрузки реактора первого энергоблока.

Тепловыделяющие сборки для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1200 второго блока изготовил Новосибирский завод химконцентратов. Их доставили грузовым авиарейсом и разместили в специализированном хранилище на территории станции. Сейчас топливо проходит входной контроль с участием представителей заказчика, генерального подрядчика и предприятия-изготовителя. Проверки включают визуальный осмотр и инструментальные измерения.

В 2026 году на первом энергоблоке завершили загрузку топлива в активную зону реактора. В октябре установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Следующий этап предполагает постепенное повышение мощности до номинальных значений перед энергетическим пуском и опытно-промышленной эксплуатацией.

АЭС «Руппур» строится по российскому проекту примерно в 160 км от Дакки. Станция будет включать два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает Инжиниринговый дивизион «Росатома».