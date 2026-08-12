Создана крупнейшая карта Вселенной — 5,6 трлн пикселей и почти 4 млрд объектов

Для создания карты использовали более 263 тыс. снимков с телескопов, собранных за 13 лет

Астрономы собрали беспрецедентную карту космоса, которая содержит почти 4 млрд звёзд, галактик и других космических объектов и насчитывает колоссальные 5,6 трлн пикселей.

Проект подготовила команда DESI Legacy Imaging Surveys. Для создания карты использовали более 263 тыс. снимков с телескопов, собранных за 13 лет. Данные охватывают видимый и ближний инфракрасный диапазоны, позволяя рассмотреть огромное количество объектов с высокой детализацией.

Grok

Изначально эти наблюдения создавались как основа для работы DESI — инструмента, который изучает спектры галактик и квазаров. По красному смещению их света учёные определяют расстояния до объектов и превращают плоское изображение неба в трёхмерную карту Вселенной.

Новая карта пригодится далеко не только для проекта DESI. Предыдущие версии данных уже использовались более чем в 1800 научных работах. Теперь астрономы смогут искать редкие космические объекты, изучать эволюцию галактик и использовать массив данных для обучения систем искусственного интеллекта.

При этом DESI продолжает расширять трёхмерную карту космоса: к апрелю 2026 года проект успел нанести на неё более 47 млн галактик и квазаров.