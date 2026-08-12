SpaceX готовит «звездный разум»: Маск обещает спутники Starmind мощностью 10 ГВт в космосе уже к концу 2027 года

Starmind — это масштабный проект компании SpaceX по созданию орбитальной сети из одного миллиона спутников с интегрированными дата-центрами для вычислений в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Проект призван перенести энергоемкие ИИ-вычисления в космос

Мы уже создали самые мощные в мире кластеры для обучения ИИ. И то, что мы планируем сделать к концу следующего года, примерно в 10 раз превзойдет наши достижения. Это будет очень важная практика для космического ИИ. И я думаю, что обучение ИИ будет по-прежнему происходить на Земле, но вывод результатов работы ИИ, повседневное использование ИИ, будет происходить в космосе. Поэтому мы стремимся достичь мощности в 10 гигаватт к концу следующего года. Илон Маск

Он добавил, что если стоимость одного ватта составит от 30 до 50 долларов, то это означает от 300 до 500 миллиардов долларов дохода в год, если компания запустит на орбиту спутники мощностью 10 гигаватт к концу следующего года.

Grok

Это огромные деньги. И иногда я задаюсь вопросом, какова наша цель? Возможно, цель человечества — породить звездный разум, разумное солнце». Честно говоря, не знаю, о чём подумает ИИ. Это очень трудоёмкий процесс. Но, думаю, следующий шаг в эволюции цивилизации — это освоение энергии Солнца. Илон Маск

Он вспомнил физика Николая Кардашева, который утверждал, что любую цивилизацию можно оценивать по тому, смогла ли она использовать большую часть энергии своей планеты, большую часть энергии своего Солнца, большую часть энергии своей галактики.