9000 мАч, 100 Вт, экран 2K, камера Sony и Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая не перегреется — 630 долларов. Представлен iQOO Neo 12

В системе охлаждения — большая испарительная камера, вентилятор и улучшенные воздуховоды

Компания iQOO представила смартфон Neo 12. Новинка предложена в пяти конфигурациях, цены — от 630 до 945 долларов.

9000 мАч, 100 Вт, экран 2K, камера Sony и Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая не перегреется — 630 долларов. Представлен iQOO Neo 12
Источник изображения: iQOO через ITHome

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым экраном с пиковой яркостью 2200 нит по всей площади дисплея. Разрешение — 2К, максимальная кадровая частота — 185 Гц.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, она дополнена чипом Q3, который повышает производительность и кадровую частоту в играх. Система охлаждения  — нового поколения. В ее состав входит вентилятор диаметром 17 мм, с высотой 4 мм и 59 лопастями. По заявлению производителя, воздушный поток вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим решением. Воздуховод дополнен радиатором с высокими рёбрами, направляющими поток, что повышает эффективность охлаждения на 15%. Ещё один элемент системы — испарительная камера 3D Ice Dome площадью 8200 мм², эффективность которой на 15% выше, чем у iQOO Neo 11.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony с улучшенной стабилизацией. Она поддерживает макросъёмку и портретный режим с несколькими фокусными расстояниями. Дополняет её 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 9000 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Среди других особенностей смартфона — подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.

Цены выглядят так: 12/256 ГБ — $630, 16/256 ГБ — $690, 12/512 ГБ — $735, 16/512 ГБ — $795, 16 ГБ/1 ТБ — $945.

Мобильные телефоныSonyiQooИсточники:MyDriversITHome

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