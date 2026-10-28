Совершенно новый MacBook Pro с OLED-экраном в базовой версии может стоить почти 3000 долларов ⁠ 2

Полностью новый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном может оказаться весьма недешёвым. Как минимум так говорит Bloomberg.

Согласно данным издания, 14-дюймовая новинка будет стоить минимум 2900 долларов, а за 16-дюймовую будут просить от 3400 долларов. Даже сейчас это на 400 долларов дороже актуальных версий на M5 Pro, а ведь недавно Apple уже поднимала цены на все MacBook на величину от 300 долларов.

Учитывая разницу в цене, вероятно, текущие модели останутся в строю. Вполне возможно, в следующем поколении MacBook Pro продолжат делить на две линейки, так как без такого разделения получится, что в ассортименте ноутбуков Apple образуется довольно существенная ценовая дыра.

Напомним, новые MacBook Pro, как ожидается, предложат далеко не только сенсорный OLED-экран, но также новый дизайн, меньшую толщину и массу, а также ряд других улучшений. Анонс ожидается уже сегодня.