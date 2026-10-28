Мышка Logitech Pebble Up умеет превращаться из обычной в полувертикальную

Компания Logitech пополнила свой ассортимент необычных компьютерных мышек. Новая модель Pebble Up, вышедшая в Китае, имеет складную конструкцию, но очень необычную.

В отличие от Mobi Fold, которая вышла летом, новинка складывается не как раскладушка. Как можно понять по фото, она раскладывается на подобие книжки, но не до конца. Суть конструкции в том, чтобы приподнять верхнюю часть и превратить обычную мышку в полувертикальную с углом около 35 градусов.

Положение кисти при удержании таких мышек более правильное. Правда, сама мышка при этом маленькая и не имеет никаких эргономических форм, так что вопрос удобства отстаётся открытым.

Как и другие модели Pebble, новинка очень компактная и лёгкая (79 г), что позволяет без труда носить её с собой. Параметры у таких устройств не особо важны, но мышка оснащена сенсором с разрешением 4000 dpi. Подключение к ПК происходит посредством Bluetooth либо фирменного адаптера. В Китае за новинку просят около 40 долларов.