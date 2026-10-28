Робот вместо космонавта: на МКС готовят «Теледроида» к работе за бортом ⁠ 2

Космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина готовят оборудование на Международной космической станции (МКС) для эксперимента «Теледроид», в рамках которого планируется испытать человекоподобного дистанционно управляемого робота. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Система позволит космонавтам управлять роботом в режиме «аватара», передавая ему свои движения. Предполагается, что он сможет работать как под непосредственным контролем человека, так и автономно выполнять отдельные операции.

Комплекс оборудования включает устройство для копирования движений космонавта, которое служит рабочим местом оператора, вычислительный модуль, робота и внешнюю камеру для наблюдения за его действиями.

Часть оборудования, в том числе рабочее место космонавта, доставили на станцию в сентябре на грузовом корабле «Прогресс МС-35». Сейчас экипаж устанавливает аппаратуру и готовится к первым испытаниям с использованием виртуальной модели робота. Остальные компоненты доставят позднее.

Эксперимент пройдёт в несколько этапов. Сначала специалисты проверят управление виртуальной моделью, затем испытают робота внутри станции и на её внешней поверхности. На заключительном этапе отработают выполнение операций с инструментами и оборудованием с дистанционным управлением, а также в автономном режиме.