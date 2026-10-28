15 видеокарт RTX 4090 в одном компьютере. Энтузиаст создал по-настоящему мощную рабочую станцию, она пожирает почти 8 кВт

И выдаёт рекордные результаты производительности

Специалист по 3D-визуализации Симоне Марулли из Marulli Studio создал по-настоящему мощную рабочую станцию — с 15 видеокартами Nvidia GeForce RTX 4090, работающими на одной материнской плате. Система предназначена для профессионального рендеринга сложных 3D-сцен и уже показала рекордные результаты в тестах OctaneBench и V-Ray 6.

15 видеокарт RTX 4090 в одном компьютере. Энтузиаст создал по-настоящему мощную рабочую станцию, она пожирает почти 8 кВт
Источник изображения: Marulli Studio

Работа над проектом началась в декабре 2022 года. Сначала Марулли использовал одну видеокарту, затем увеличил их количество до двух, четырёх и восьми. На создание всей системы ушёл почти год.

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Источник изображения: Marulli Studio

Большинство современных рабочих материнских плат располагает максимум семью полноразмерными слотами PCIe. Как именно Марулли удалось разместить и подключить 15 видеокарт, он не раскрывает: ключевые архитектурные решения и детали реализации остаются айной.

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Источник изображения: Marulli Studio

Судя по опубликованным фотографиям, в рабочей станции установлены 15 видеокарт MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM Liquid. Каждая имеет 24 ГБ видеопамяти, поэтому общий объём VRAM составляет 360 ГБ. Суммарно ускорители содержат 245 760 ядер CUDA.

The World's Most Powerful GPU Workstation Ever with 15x RTX 4090 Liquid (2024)

Для питания системы используются пять блоков питания мощностью по 1600 Вт. Во время 3D-рендеринга энергопотребление рабочей станции достигает почти 8 кВт.

Результаты в специализированных тестах впечатляют. В OctaneBench 2020.1.5 система набрала 21 171,8 балла при включённом RTX. В V-Ray 6 Benchmark результат составил 172 615 vpaths. Оба показателя — на вершине соответствующих рейтингов.

Настольные ПКMSINvidiaИсточники:WCCFMarulli Studio

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