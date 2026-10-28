2ГИС подключил ИИ к городскому транспорту

Ответы учитывают расписания перевозчиков и данные о движении транспорта, если они доступны

ИИ-помощник 2ГИС начал отвечать на вопросы об общественном транспорте. Пользователи могут уточнить время прибытия автобуса, расписание движения, стоимость билета, варианты пересадок и способы добраться до нужного места. Об этом рассказали в компании.

Новая возможность доступна во вкладке «Вопросы». Открыть её можно через значок остановки на карте или поиск маршрута. Пользователи могут выбирать готовые запросы или задавать собственные вопросы, например, успеет ли автобус к определённому времени и можно ли доехать до нужной остановки без пересадок.

Ответы формируются на основе данных 2ГИС, расписаний перевозчиков и информации о движении транспорта в реальном времени, если она доступна. Помощник также может сравнить автобус и метро по времени в пути, подсказать, когда отправляться на вокзал, и помочь спланировать поездку в аэропорт.

ИИ-помощник появился в 2ГИС в 2025 году. Ранее он отвечал на вопросы о городских объектах, включая рестораны, парки, клиники и государственные учреждения. Обновление доступно на сайте сервиса и в приложениях для iOS и Android.

Кроме того, 2ГИС позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте более чем в 15 городах России, в том числе в Омске, Самаре, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Приложение показывает доступные варианты поездок и актуальные тарифы.