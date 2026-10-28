Восемь вагонов и скорость до 400 км/ч: испытания первого российского поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнутся летом 2027 года ⁠ 1

Ходовые испытания первого высокоскоростного поезда для магистрали Москва — Санкт-Петербург планируют начать летом 2027 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«Начало ходовых испытаний первого состава запланировано на лето следующего года», — сказал он.

По его словам, в создании электропоезда участвуют более 150 российских предприятий. На заводе «Уральские локомотивы» уже сварены кузова 24 вагонов, предназначенных для трех составов.

Поезд нового поколения будет состоять из восьми вагонов и сможет перевозить более 450 пассажиров. Для него предусмотрены четыре класса обслуживания. Конструкция с распределенной тягой должна обеспечить равномерное ускорение и торможение, а аэродинамическая форма кузова — уменьшить сопротивление воздуха, шум и расход энергии.

Заявленная максимальная скорость состава составляет 400 км/ч, а эксплуатационная — до 360 км/ч. Предусмотрена возможность сцепления двух поездов. При этом параметры движения будут зависеть от участка маршрута и условий эксплуатации.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль предназначена для пассажирских перевозок и строится по поручению президента России Владимира Путина. Ее протяженность составит около 679 км. Маршрут пройдет через шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Проект предусматривает инфраструктуру, рассчитанную на движение поездов со скоростью до 400 км/ч и работу в российских климатических условиях, в том числе при температуре до −50 °C. После запуска магистрали время в пути между двумя столицами должно сократиться примерно до 2 часов 15 минут.

В часы пик поезда планируют отправлять с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом достигнет примерно 23 млн человек в год.