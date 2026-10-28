SpaceX хочет запускать 10 000 ракет в год — компания просит FAA выделить отдельные воздушные коридоры и расчистить государственные космодромы от легких ракет

SpaceX сообщила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), что рассчитывает проводить до 10 000 запусков ракет ежегодно. Компания Илона Маска считает, что действующая система воздушных коридоров и оповещения об опасных зонах не рассчитана на такие темпы. В ответе на запрос FAA она предложила создать специальные маршруты для космических запусков и возвращения аппаратов на Землю.

Обращение SpaceX стало частью консультаций FAA по размещению новых космодромов и организации приоритетных воздушных коридоров для космических полётов. Ведомство также изучает, почему существующие стартовые площадки используются не в полной мере и какие факторы мешают увеличению числа запусков.

По мнению SpaceX, одна из главных проблем — географическое расположение многих космодромов, которое ограничивает частоту стартов. Компания утверждает, что государственные площадки, в частности база Космических сил США на мысе Канаверал, могли бы обеспечивать до 450 запусков в год, если бы другие операторы работали с такой же интенсивностью, как SpaceX.

Среди препятствий компания также называет устаревшие правила организации запусков и необходимость сопоставимых процедур согласования и обеспечения безопасности для ракет разных классов. SpaceX предлагает перенести запуски лёгких ракет на другие площадки, чтобы сохранить пропускную способность мыса Канаверал и Космического центра Кеннеди во Флориде для более интенсивной эксплуатации тяжёлых носителей.

В материалах FAA прогнозируется, что к 2035 году в США будет проводиться около 10 000 лицензируемых запусков и возвращений космических аппаратов ежегодно. Это означало бы переход от нескольких запусков в неделю к нескольким стартам и возвращениям в день.

SpaceX рассчитывает обеспечить весь этот объём самостоятельно. В своём ответе ведомству компания прямо заявила, что ожидает проводить 10 000 запусков в год. Конкретный план достижения такой частоты не раскрывается, однако предполагается, что ключевую роль сыграют программа Starship и расширение группировки спутников Starlink. Ещё одним возможным направлением станут спутники с вычислительными мощностями для искусственного интеллекта.

Последнее направление может оказаться особенно важным для бизнес-планов SpaceX. Компания рассматривает орбитальные вычислительные системы как потенциально крупный рынок, а оценки Morgan Stanley предполагают, что стоимость вычислений в космосе может приблизиться к $6,5 за ватт в год к 2031 году. По этим оценкам, такая инфраструктура в определённых условиях сможет конкурировать по стоимости с наземными центрами обработки данных на базе ускорителей Nvidia Blackwell.