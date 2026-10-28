Новая портативная консоль Sony PlayStation может оказаться единственной с iGPU на архитектуре AMD RDNA 5

Портативная игровая приставка Sony PlayStation нового поколения может в итоге оказаться единственным подобным продуктом на рынке, предлагающим iGPU на архитектуре RDNA 5.

Согласно данным автора Digital Foundry, у Sony есть своего рода «эксклюзивные» права на архитектуру RDNA 5 для своей новой PlayStation Portable. Правда, похоже, эксклюзивные они всё же условно.

Как говорит инсайдер Kepler_L2, AMD становится более избирательной в распределении инженерных ресурсов на разработку полузаказных процессоров для нишевых продуктов. В частности, ранее уже были данные о том, что AMD выдвинула к Microsoft требование заказать минимум 10 млн чипов для портативной версии Xbox.

Таким образом, речь вовсе не в каких-то договорённостях Sony и AMD, а в позиции самой AMD. Продать 10 млн портативных приставок одного поколения на рынке потенциально могут лишь несколько компаний, так что, возможно, кроме Sony никто на такие соглашения и не пойдёт.

Правда, остаётся открытым вопрос обычных серийных APU Ryzen/Ryzen Z следующих поколений. Либо они не получат iGPU с RDNA 5, и тогда новая PSP действительно может быть единственной на рынке, либо речь именно только о полузаказных чипах.