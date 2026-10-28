Подарок вскладчину: в Wildberries запустили «Вишлисты»

Инструмент можно использовать для подготовки подарков ко дню рождения, праздникам и другим событиям

В Wildberries появился сервис «Вишлисты», позволяющий пользователям составлять списки желаемых товаров и собирать деньги на их покупку совместно с друзьями и близкими. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ).

Пользователь формирует подборку товаров на маркетплейсе и отправляет знакомым ссылку на нее. Получатели могут выбрать позиции, в покупке которых готовы участвовать, и внести любую сумму. Пополнить сбор можно через WB Кошелек, банковскую карту российского банка или Систему быстрых платежей (СБП).

Когда собрана полная стоимость товара, автор вишлиста закрывает сбор и оформляет заказ. Если средств недостаточно, разницу можно доплатить самостоятельно. В случае отказа от покупки или отсутствия товара собранные деньги разрешается направить на другие заказы на Wildberries.

Создать список можно в мобильном приложении маркетплейса несколькими способами: через WB Кошелек, раздел «Вишлисты» в каталоге или профиле пользователя, а также непосредственно со страницы товара и из корзины.