Эта камера может снимать на глубине до 5 метров

Неубиваемые смартфоны RugOne Xever 8 и Xsnap 7 Pro вышли в России: Xever 8 получил сменные батареи, а у Xsnap 7 Pro — батарея на 9300 мА·ч и съемная камера

Компания diHouse объявила о начале поставок в Россию защищённых смартфонов RugOne Xever 8 и Xsnap 7 Pro. Особенностью первого является система горячей замены аккумуляторов, позволяющая менять батарею без выключения устройства, особенность второй модели — съёмная магнитная экшн-камера. Оба смартфона выполнены в прочных корпусах.

RugOne Xever 8 оснащён 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппарат построен на SoC MediaTek Helio G200, объем ОЗУ — 8 ГБ, флеш-памяти — 128 или 256 ГБ (поддерживаются карты microSD объёмом до 2 ТБ). Смартфон работает под управлением Android 16.

Главная особенность Xever 8 — система Swappable Battery 2.0. В комплект входят два аккумулятора ёмкостью по 4800 мА·ч, которые можно менять без выключения смартфона. Для зарядки устройства и запасной батареи предусмотрена компактная зарядная станция.

Смартфон также получил основную камеру с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682, 20-мегапиксельную камеру ночного видения с инфракрасной подсветкой и фронтальную камеру с 32-мегапиксельным датчиком. Подводная съёмка поддерживается без дополнительного чехла, а управлять камерой можно физическими кнопками. В корпус встроен фонарь TorchX на 230 люмен. Устройство защищено в соответствии со степенями IP68/IP69K, масса смартфона составляет 320 г.

RugOne Xsnap 7 Pro предлагает другой подход к съёмке: к смартфону магнитным способом крепится отдельная экшн-камера массой 39 г. Модуль записывает видео с разрешением до 2,7K при 30 кадрах в секунду, обеспечивает угол обзора 133 градуса и имеет собственную память объёмом 64 ГБ. Камера может работать под водой на глубине до 5 м без дополнительного чехла. Одного заряда хватает максимум на 40 минут непрерывной записи, зарядка внутри корпуса смартфона занимает около 35 минут.

Xsnap 7 Pro оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства лежит SoC MediaTek Dimensity 8400, объем ОЗУ — 12 ГБ, флеш-памяти — 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 9300 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Корпус, как и у Xever 8, защищен в соответствии со степенями IP68/IP69K.

RugOne Xever 8 стоит 37 200 рублей (128 ГБ) и 42 300 рублей (256 ГБ). RugOne Xsnap 7 Pro стоит 98 тыс. рублей.

RugOne — бренд защищённых устройств, созданный Ulefone.