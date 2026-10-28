На теневых площадках продают не только инструменты для кражи данных, но и платформы удаленного управления

Хакеры взялись за Mac: вредоносное ПО для macOS подешевело, а предложений стало в шесть раз больше

За девять месяцев 2026 года количество объявлений о продаже вредоносных программ для macOS увеличилось в шесть раз по сравнению с 2025 годом. Такие данные получили специалисты BI.ZONE Threat Intelligence, изучив предложения на теневых площадках. Цены на инструменты варьируются от $70 до $20 тыс.

По сравнению с 2023–2024 годами число предложений выросло более чем на треть. Если раньше подобные программы продавались ограниченными партиями, то теперь новые объявления появляются практически ежемесячно.

Изменился и состав рынка: вместо отдельных программ для кражи данных браузеров и криптокошельков злоумышленникам все чаще предлагают средства удаленного управления (RAT) и платформы командования и контроля (C2). Отдельное направление — услуги по подписи и нотариальной проверке приложений для обхода встроенных механизмов защиты Apple. Стоимость таких услуг, по данным продавцов, достигает $1,5 тыс.

Для распространения вредоносного ПО активно применяется социальная инженерия: пользователей убеждают запускать команды в терминале или открывать файлы. При этом продавцы заявляют о поддержке Apple Silicon, использовании Rust и продвинутых методов сокрытия кода. Однако проверить эти характеристики без образцов программ невозможно.

По оценке BI.ZONE, macOS постепенно перестает быть редкой целью киберпреступников. Взлом одного компьютера может открыть доступ не только к личным данным, но и к SSH-подключениям, облачным сервисам и настройкам ИИ-инструментов, используемых в корпоративной инфраструктуре.