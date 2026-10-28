Экран у этой мышки по размерам почти как у первого iPhone. Представлена необычная Arctic Fox Super Mouse ⁠ 1

Компания Arctic Fox вышла на Kickstarter с проектом мышки Super Mouse, которая выделяется различными интересными решениями, но в первую очередь огромным по меркам класса экраном.

Огромным — это 3,1 дюйма. Более того, это сенсорный экран, а нужен он, чтобы прямо с мышки активировать различные настройки и макросы. Кроме того, на этом экране отображаются элементы управления того ПО, в котором сейчас работает пользователь. То есть своеобразный аналог Touch Bar у MacBook Pro прошлых поколений.

А ещё на экране можно расположить виджеты, напоминания, таймер и многое другое. Можно вывести даже сенсорную клавиатуру с поддержкой свайп-ввода. Компания не уточняет, но, возможно, в основе вообще лежит Android. Экран, конечно, имеет функцию защиты от случайных нажатий, иначе всё это было бы бесполезно.

Дисплей имеет разрешение 720 х 720 пикселей. Совместимость заявлена не только с Windows, но и с macOS. Весит мышка 95 г при габаритах 109 х 91 х 29 мм.

Но не экраном единым. В мышке, к примеру, есть гироскоп, что может пригодиться в каких-то играх. Также тут есть программируемые кнопки и даже микрофон, так что тексты можно наговаривать фактически прямо в мышь.

В рамках кампании стоит новинка от 200 долларов. Поставки обещают начать в феврале. К слову, подключение только проводное.