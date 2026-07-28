Galaxy Z Fold 8 стал хитом в Южной Корее — некоторые версии распроданы до сентября. Galaxy Z Fold 8 Ultra не так популярен

Новейший Galaxy Z Fold 8 оказался настолько востребованным, что Samsung уже столкнулась с нехваткой первых партий смартфона. Об этом сообщает южнокорейский ресурс Naver со ссылкой на данные о предварительных заказах.

Изображение: Samsung

По информации источника, компания заранее увеличила объем выпуска Galaxy Z Fold 8 примерно на 40%, однако даже этого оказалось недостаточно — спрос превзошел ожидания Samsung.

Как утверждается, онлайн-запасы устройства уже практически исчерпаны. Покупателям, оформившим заказ сейчас, предлагают ждать поставку со второй по четвертую неделю августа. У некоторых мобильных операторов закончились и отдельные цветовые версии смартфона — новые партии ожидаются не раньше середины августа.

Изображение: Samsung

Похожая ситуация складывается и в розничных магазинах. В некоторых регионах сроки получения Galaxy Z Fold 8 уже перенесены на первую половину сентября. Особенно сложная ситуация, по данным источника, наблюдается с эксклюзивными расцветками, которые продаются только через фирменный интернет-магазин Samsung: некоторые конфигурации могут начать отгружать лишь в сентябре.

При этом с Galaxy Z Fold 8 Ultra подобных проблем пока нет: запасов достаточно, чтобы без задержек покрыть спрос на старте продаж.