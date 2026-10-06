Впервые в истории: мировые продажи чисто бензиновых машин упали ниже 50%

Доля машин с ДВС без гибридных установок опустилась до 49% на фоне рекордных цен на бензин и дизель

Впервые в истории бензиновые автомобили без учета гибридов опустились ниже половины мировых продаж новых машин.

По данным Mobility Global, в январе–июне 2026 года их реализация сократилась на 10% год к году — до 20,25 млн автомобилей, а доля в общем объеме рынка снизилась на 3 процентных пункта, до 49%.

Перелом особенно заметен за пределами Китая, где электрификация авторынка ранее развивалась медленнее прогнозов. Резкий рост цен на нефть и топливо на фоне кризиса в районе Ормузского пролива изменил ситуацию: дорогие бензин и дизель подтолкнули покупателей в Европе, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе к электромобилям и гибридам. В Китае доля гибридов и электромобилей уже достигла примерно 55%.

Впервые в истории: мировые продажи чисто бензиновых машин упали ниже 50%
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В Европе эффект оказался особенно заметным. В августе продажи полностью электрических автомобилей в ЕС, Великобритании, Швейцарии и Норвегии выросли на 52,2% за год. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке региона, реализация электромобилей подскочила на 75% на фоне рекордной цены бензина в €2,31 за литр.

Во Франции продажи электромобилей более чем удвоились. Дополнительным фактором в Германии стала государственная субсидия на покупку электромобилей, введенная с января 2026 года.

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