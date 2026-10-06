Солнце резко ожило после месяца затишья

Две новые группы пятен появились в центре солнечного диска

После продолжительного периода необычно низкой активности Солнце начало заметно наращивать мощность. В центральной части видимого диска сформировались две крупные группы солнечных пятен, которые, вероятно, и стали источником накопившейся энергии.

Пока зарегистрированные вспышки не представляют непосредственной угрозы, однако происходящее может указывать на начало нового подъема солнечной активности. С конца лета Солнце находилось в необычно глубоком затишье для текущей фазы цикла, из-за чего появились предположения о более раннем наступлении солнечного минимума. Согласно прежним прогнозам, он ожидался лишь в 2029–2030 годах.

Солнце резко ожило после месяца затишья
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Особое внимание сейчас привлекает скорость роста новых областей пятен. Если процесс продолжится еще несколько дней, уже к середине недели возможны вспышки класса X — наиболее мощной категории. Положение активных зон в центре солнечного диска особенно важно, поскольку выбросы в направлении Земли в таком случае потенциально способны вызвать заметные геомагнитные возмущения. В ближайшие сутки станет понятнее, продолжится ли рост активности или нынешний всплеск окажется кратковременным.

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