«Автодор» показал автомобиль с заводской установкой устройства, которое позволит оплачивать проезд и получать предупреждения о дорожных происшествиях

Первый в мире автомобиль с электрическим обогревом передних боковых стёкол Lada Azimut получил встроенный транспондер

Госкомпания «Автодор» впервые представила кроссовер Lada Azimut со встроенным транспондером на выставке в рамках «Транспортной недели».

Устройство устанавливается непосредственно на конвейере и обеспечивает взаимодействие телеметрии автомобиля с дорожной инфраструктурой. Проект реализуется совместно с технологическими партнерами компании. В «Автодоре» отметили, что давно прорабатывали идею оснащения автомобилей подобными идентификаторами еще на этапе производства.

Возможности системы не ограничиваются оплатой проезда по платным трассам. В частности, технология позволяет передавать на приборную панель персональные предупреждения об авариях, препятствиях и других дорожных происшествиях. Таким образом, водитель сможет получать информацию о потенциальных опасностях непосредственно во время движения, без необходимости использовать отдельные устройства или приложения.

Источник изображения: ТАСС // Диана Загртдинова

Еще одной функцией станет бесконтактный доступ на парковки. Встроенный транспондер можно будет использовать на городских стоянках, а также парковках аэропортов, железнодорожных вокзалов, торговых и бизнес-центров.

В оснащение Azimut впервые для автомобилей Lada вошли панорамная крыша с люком, электрообогрев передних боковых стёкол, электропривод водительского кресла и электропривод двери багажника. Также кроссовер получил боковые шторки безопасности, камеру кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, двухзонный климат-контроль и электрический стояночный тормоз.

Отдельно для модели заявлены новые материалы внутренней отделки, включая комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова.