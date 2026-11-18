Samsung готовится открыть программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 9.5 для смартфонов серии Galaxy S26.

По данным инсайдера Таруна Ватса, запуск ожидается уже 18 ноября в Индии. Для тестирования подготовлена сборка с номером S948BXXU6ZZKN. Речь идёт о предварительной версии программного обеспечения, которая позволит пользователям познакомиться с нововведениями до выхода стабильного обновления. В остальных странах релиз также ожидается сегодня.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Обновление One UI 9.5 принесет стеклянный дизайн интерфейса с плавными анимациями и встроенную блокировку приложений по отпечатку. Появятся запись звонков из мессенджеров, функция обмена файлами касанием Tap to Share, сводки пропущенных сообщений, ИИ-заметки Memory AI и улучшенное управление eSIM.