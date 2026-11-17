Похоже, новейшие ноутбуки Apple MacBook Pro с экранами OLED могут оказаться крайне плохой покупкой для некоторых пользователей. В Сети начали появляться жалобы на ШИМ.

Тесты показали, что у новинок Apple показатель ШИМ составляет всего 240 Гц, что очень низко по современным меркам. Для сравнения, у современных моделей MacBook без OLED частота в 60 раз выше.

При частоте ШИМ в 240 Гц у чувствительных к этой особенности пользователей могут проявляться различные негативные эффекты, включая усталость глаз, головную боль и даже тошноту.

В опросе MacRumors, в котором приняли участие 158 человек, 54 пользователя (34,2%) сообщили о напряжении или дискомфорте для глаз, а 104 (65,8%) сообщили об отсутствии проблем. Конечно, это очень маленькая выборка, но всё же какое-то понимание она даёт.

Проблемы из-за низкой частоты ШИМ давно хорошо известны по смартфонам. Только вот в случае смартфонов обычно пользователи не смотрят на экраны непрерывно по много часов. В случае же ноутбука речь может идти в прямом смысле о 6-8 и более часах практически беспрерывной работы.