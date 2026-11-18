Теплозащитная плитка Starship с автографом MrBeast пережила орбитальный полет: теперь его зовут в SpaceX ⁠ 1

Вице-президент SpaceX по разработке Starship подтвердил, что теплозащитная плитка с автографом популярного YouTube-блогера MrBeast успешно пережила орбитальный полет корабля Ship 42 и возвращение в атмосферу Земли.

После завершения испытаний на поверхности плитки сохранилась подпись блогера. Плитку установили на корпус Starship перед полетом. Она относится к гексагональным элементам теплозащиты, которые предохраняют конструкцию корабля от экстремальных температур при прохождении плотных слоев атмосферы. После возвращения Ship 42 на Землю элемент осмотрели, обнаружив, что он сохранил целостность и автограф MrBeast.

На фоне этого достижения автор публикации в шутку предложил блогеру устроиться в SpaceX техником по теплозащите на случай, если его карьера на YouTube не сложится. К сообщению также приложили ссылку на соответствующую вакансию компании и фотографию плиток Starship после полета.