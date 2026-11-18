Apple сообщила о значительном расширении экосистемы приложений для своего первого складного смартфона iPhone Duo.

По словам старшего вице-президента компании по глобальному маркетингу Грега Джосвиака, в App Store теперь доступно более 200 000 программ, адаптированных для устройства. Об этом он сообщил в социальной сети X. Ещё 6 ноября Apple отчитывалась о 100 000 оптимизированных приложений, то есть их количество удвоилось всего за десять дней.

Для удобства пользователей в App Store такие программы получили специальную отметку Made for iPhone Duo. Она позволяет быстро определить, какие приложения адаптированы для широкого внутреннего экрана складного смартфона. После выхода устройства одной из претензий к нему стало недостаточное количество программ, учитывающих особенности большого дисплея и изменённого интерфейса iOS.

iPhone Duo оснащён внутренним экраном диагональю 7,6 дюйма и внешним дисплеем на 5,4 дюйма. Для поддержки необычного соотношения сторон Apple пришлось переработать ряд элементов операционной системы. Кроме того, в последней бета-версии iOS 27.3 для разработчиков появилась функция разблокировки смартфона по лицу.