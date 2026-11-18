Две версии получили плоское стекло, ещё две — четырёхстороннее скругление

Юбилейный iPhone с почти невидимой рамкой тестируют в четырёх версиях

Известный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о юбилейном iPhone, который Apple готовит к 20-летию линейки.

По его данным, компания разрабатывает сразу четыре варианта устройства. Два прототипа оснащены плоскими стеклянными панелями, а ещё два получили стекло с изгибами по всем четырём сторонам корпуса. Последний вариант Apple прорабатывает уже около трёх лет, неоднократно изменяя конструкцию и степень кривизны стекла.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Ранние прототипы имели более выраженные изгибы, однако впоследствии Apple решила сделать их менее заметными. Именно один из первоначальных вариантов, с особенно сильно закруглёнными краями, недавно появился в утечках. В актуальной версии рамка вокруг дисплея составляет примерно 1 мм, но благодаря изгибам стекла практически исчезают при взгляде на смартфон спереди. Это должно создать эффект почти полностью безрамочного экрана.

По словам Ice Universe, представители индустрии с большим оптимизмом оценивают перспективы такого дизайна. Некоторые источники даже проявляют к юбилейному iPhone больше интереса, чем к первому складному смартфону Apple.

Окончательный вариант конструкции пока не выбран: компания продолжает экспериментировать с формой стекла и внешним видом устройства.