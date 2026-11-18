Аккумулятор на 7000 мА•ч, 120-Гц экран и быстрая зарядка 100 Вт. Xiaomi 18 показали до презентации

Вскоре после международной премьеры Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max в сети появилась фотография обычного Xiaomi 18.

На изображении показан белый смартфон с металлической рамкой и квадратным блоком основной камеры со скруглёнными углами. В отличие от старших моделей, дополнительного дисплея на задней панели у него не будет.

По предварительным данным, Xiaomi 18 оснастят плоским 6,4-дюймовым LTPO OLED-экраном TCL M11 с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства будет лежать однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера получит датчик на 200 Мп с оптической стабилизацией, а также модули на 50 Мп со сверхширокоугольной оптикой и телеобъективом. Последний также будет поддерживать оптическую стабилизацию.

Ожидается, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью около 7000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли по IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2. При этом более ранние утечки приписывали устройству батарею на 7200 мА•ч и перископическую камеру на 200 Мп с трёхкратным оптическим зумом.

Презентация Xiaomi 18 в Китае ожидается в декабре 2026 года.